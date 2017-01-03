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03 Ocak 2017 17:45

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

03 Ocak 2017 17:45

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde belirli noktalara yerleştirilmiş olan mama ve su kapları yenilendi.
Zaman içerisinde zarar gören yada eksilen mama ve su kapları metal kaplar ile değiştirilerek yenilendi. Yenilenen mama ve su kapları ekipler tarafından mama ile doldurulurken özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için kalori bakımından yüksek değerli olan mamalar seçiliyor. Ekipler her gün düzenli olarak mama ve su kaplarını doldururken vatandaşlardan da mama ve su kaplarına çöp ve sigara izmariti atmamalarını, bu konuda daha duyarlı davranmalarını istediler.



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