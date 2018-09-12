Sokak oyunları şenliği sona erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Sokak'ta Şenlik Var” adlı etkinlik sona erdi.

Yeşilkent Mahallesi Kent Ormanı'nda uçurtma şenliği ile birlikte başlayan sokak oyunları şenliği Akpınar Mahallesi Şehit Vahit Elmas İlk ve Ortaokulu bahçesinde, Tekke Mahalle'de Hamzabey İlkokulu bahçesinde, yeni TOKİ'lerde TOKİ Meydanı'nda, Yenidoğan Mahallesi Metristepe İlkokulu bahçesinde, Yediler Mahallesi'nde Zafer İlkokulu bahçesinde, Yeni Mahalle'de Saffet Şeker İlkokulu bahçesinde, 4 Eylül Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu bahçesinde, Çarşı Mahalle ve Kasımpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilerek Dodurga Meydanı'nda yapılan etkinlik ile sona erdi. Şenliğin Dodurga'da yapılan bölümüne Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'da katılarak çocukların eğlencesine ortak oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın çocukların yaz tatilinin son günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile sürpriz bir etkinlik olarak düzenlenen çocuk oyunları şenliği yoğun ilgi gördü. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak, onları tablet ve bilgisayarların başından kaldırarak geleneksel çocuk oyunları ile tanıştırmak amacı ile her mahallede ayrı ayrı gerçekleştirilen etkinlik yüzlerce çocuk ile buluşurken çocuklar şenlik boyunca unutulmaz anlar yaşadı. Yaz tatillerinin son günlerinde artık unutulmaya yüz tutmuş misket, istop, kör ebe, sek sek, birdir bir, dokuz taş, uzun eşek, yakan top, yağ satarım, çelik çomak ve çatlak patlak gibi oyunlar ile birlikte ip atlama, halat çekme, kutu kutu pense, mendil kapmaca ve sandalye kapma gibi eğlenceli oyunlar ile tanışma fırsatı bulan çocuklar hem birbirleri ile yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. 10 gün boyunca 17.30 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilen şenlik programında yer alan balon gösterileri ilgi ve heyecanla izlenirken çeşitli sürpriz hediyeler de çocukları sevindirdi.

Geleneksel çocuk oyunlarını çok seven çocuklar etkinlik nedeni ile Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederek önümüzdeki yıl yapılacak şenlikleri şimdiden beklemeye başladılar.