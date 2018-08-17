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17 Ağustos 2018 11:00

’Sokak Sağlıklaştırma’ projesi devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediyesinin vizyon projelerinden birisi olan ’Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin çalışmaları devam ediyor.

’Sokak Sağlıklaştırma’ projesi devam ediyor

17 Ağustos 2018 11:00


Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın çalışmaları yerinde inceleyerek, belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Pazaryerinde değişim ve gelişim devam ediyor. Vizyon projelerimizden Sokak Sağlıklaştırma projesi tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamaları için ekiplerimiz inşaat pisliklerini topluyor, ayni zamanda ulaşımı rahatlatıyor. İlce meydanımız sokak sağlıklaştırma ile çok güzel bir görünüme kavuşuyor” dedi.




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