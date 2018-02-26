Sportif yatırımlar meyvesini vermeye başladı

Çeşitli spor dallarında, farklı kategorilerde devam eden spor okulları kapsamında il ve ilçe genelinde pek çok genç lisans alarak spor hayatlarını sürdürürken, katılımın en yoğun olduğu voleybol dalında oynanan maçlarda rekabet devam ediyor. Bilecik genç kızlar voleybol liginin cumartesi günü oynanan müsabakalarında Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı evinde, Bilecik Belediyesi Genç Kızlar Voleybol takımını ağırlarken, kıyasıya rekabetin yaşandığı maç Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor’un 3-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı izleyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, maç sonunda sahaya gelerek, rakip takımı mücadelesi için tebrik etti, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Genç kızlar voleybol takımına da başarılarının devamını diledi.

Şu ana kadar oynanan 3 maçın 3’ünü de kazanan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı 9 puanla 1. Sıradaki yerini korurken Osmaneli Belediye Spor’un 3 maç 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanı, Bilecik Gençlik Spor’un 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3 puanı, Bilecik Belediyesi’nin 3 maç 3 mağlubiyet ile 0 puanı bulunuyor.