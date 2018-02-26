Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 17:13

Sportif yatırımlar meyvesini vermeye başladı

Bozüyük’te gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerini geliştirmeleri için yapılan yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor.

Sportif yatırımlar meyvesini vermeye başladı

26 Şubat 2018 17:13


Çeşitli spor dallarında, farklı kategorilerde devam eden spor okulları kapsamında il ve ilçe genelinde pek çok genç lisans alarak spor hayatlarını sürdürürken, katılımın en yoğun olduğu voleybol dalında oynanan maçlarda rekabet devam ediyor. Bilecik genç kızlar voleybol liginin cumartesi günü oynanan müsabakalarında Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı evinde, Bilecik Belediyesi Genç Kızlar Voleybol takımını ağırlarken, kıyasıya rekabetin yaşandığı maç Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor’un 3-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı izleyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, maç sonunda sahaya gelerek, rakip takımı mücadelesi için tebrik etti, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Genç kızlar voleybol takımına da başarılarının devamını diledi.


Şu ana kadar oynanan 3 maçın 3’ünü de kazanan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Genç Kızlar Voleybol Takımı 9 puanla 1. Sıradaki yerini korurken Osmaneli Belediye Spor’un 3 maç 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanı, Bilecik Gençlik Spor’un 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3 puanı, Bilecik Belediyesi’nin 3 maç 3 mağlubiyet ile 0 puanı bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç