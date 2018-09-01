Stat değil sanki harabe

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonun başlamasına sayılı günler kala lig takımlarından Gölpazarı Belediyespor’un maçlarını oynadığı Gölpazarı İlçe Stadı’nda değil maç oynamak, antrenman bile yapılmaz durumda. Sahanın içi patates tarlasını andırırken, tribünler ve yedek kulübeleri oturulmaz hale geldi. Saha kenarlarında insan boyunu geçen otlar biterken, stadı çevreleyen tel örgüler bakımsızlıktan küflendi.

Başkan Tosun: "Bu sene taviz yok"

Geçen yıl bu stada maç verdiklerini ama bu yıl eksiklerinin tamamlanması halinde maç vermeyeceklerini aktaran Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "Gölpazarı ilçemizde bulunan stadımızın hali gözler önünde. Geçen yıl bu stada maç verdik ama buraya deplasmana giden takımlarımız bir daha buraya gitmek istemediklerini belirtti. Bu yıl burada maç oynatma konusunda taviz vermeyeceğiz. Yetkililer bir an önce bu stattaki eksikleri tamamlamaları lazım. Yoksa bu sene Gölpazarı ilçesine maç vermeyeceğiz" dedi.

"Hakemlerimiz hep dert yanıyor"

Gölpazarı giden takımların yanı sıra hakemlerinde dert yandığı anlatan Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, "Bu ilçemizde sıkıntılar her sene aynı. Ama ne hikmetse burada stat ile ilgilenen birimler bu eksikleri tamamlamazken aksine stat her sene daha da kötüye gidiyor. Bu yıl eksikler tamamlanmazsa bu ilçeye maç vermeyeceğiz. Bizim için ilk olarak sporcu sağlığı" şeklinde konuştu.