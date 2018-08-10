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10 Ağustos 2018 12:57

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri serbest

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kızının çeyizi için hazırlık yapan annenin birikimlerini çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri serbest

10 Ağustos 2018 12:57

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Hacıbölük Sokak’taki bir evde kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar, hemen eve girdi. Şüpheli şahıslar odalardan birinde bulunan çeyiz eşyalarını gördü. Bu sırada durumu fark eden ev sahibi, hemen polisi aradı. Hemen olay yerine gelen İlçe Emniyet Ekipleri, şüphelileri eşyaları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.K., S.G.,H.G. ve E.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.




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