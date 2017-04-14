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14 Nisan 2017 18:37

Sultan Abdülhamit Han Parkı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından başlanan Sultan Abdülhamit Han Parkı’nın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sultan Abdülhamit Han Parkı çalışmaları devam ediyor

14 Nisan 2017 18:37


Yenidoğan Mahallesi’nde 9500 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda betonarme uygulamaları devam ediyor. Havuz yapım çalışmalarının devam ettiği ve doğal göletin taşlarının döşendiği çalışmalarda kafeteryanın yapımına da başlandı. Çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiği ve ağustos ayında hizmete sunulması planlanan park alanının içerisinde şelale görünümlü, fıskiyeli süs havuzu, kafe-restaurant, çocuk oyun alanı, park çevresinde yürüyüş, koşu ve fitness aletlerinin bulunduğu alanlar, yeşil alan düzenlemeleri, piknik alanları, kamelya ve oturma bankları, otopark ve güvenlik kabini bulunuyor.




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