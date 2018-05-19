Sultanevi’nde ’Sultanımız Efendimizi Anlamak’ etkinliği devam ediyor

A.V) Anlamak’ projesi, Bilecik Belediyesi Hayme Ana Sultanevi’nde verilen eğitimler ile devam ediyor.

Vatandaşları eğitim, kültür, sanat ve sosyal birçok proje ile buluşturan Bilecik Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından birlikte hazırlanan ’Sultanımız Efendimiz (S.A.V) Anlamak’ projesi, mahalle sakinlerinin katılımıyla devam ediyor. Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan proje kapsamında iki haftada bir Cuma günleri saat 14.00’te Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilmek, Sünnet-i Seniyye’yi daha iyi öğrenebilmek, İslam terbiyesini daha iyi kavrayabilmek için Sultan Peygamber Efendi’ye verilen ilahi mesajları iyi anlayabilmek ve İslam tarihini öğrenebilmek konularında bilgi aktarılıyor.

Bilecik Belediyesi Hayme Ana Sultanevi’nde gerçekleştirilen eğitim programında bu hafta Eğitmen Medine Urfanlı, mahalle sakinleri ve geleceğin annelerine; Peygamber Efendimizin hayatını, aile yaşantısından örnekleri, eşleri ile münasebetlerini, sosyal yaşamdaki güzel yaşantısı ile İslam İlmihali konularında bilgi aktardı.

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Eçen Çalışkan, gerçekleştirilen etkinlik hakkında, “Belediyemiz ve Müftülüğümüz işbirliğinde güzel ve anlamlı bir projeyi geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduk. Osmangazi Mahallemizdeki Hayme Ana Sultanevi’nde devam eden programımızda bu hafta Medine Urfanlı katılımcılara bilgiler aktardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.