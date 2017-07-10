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10 Temmuz 2017 17:53

Tamirden yeni aldı, seyir halindeyken alevler yükseldi

Bilecik’te tamirden yeni alındığı belirtilen bir otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başlayarak kullanılmaz hale geldi.

Tamirden yeni aldı, seyir halindeyken alevler yükseldi

10 Temmuz 2017 17:53


Fethi Keleş, arızalanan 26 KT 238 plakalı otomobilini sabah saatlerinde Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde bir tamirciye bıraktı. Akşam saatlerine doğru aracını tamirciden alan Keleş, Bilecik’ten İstasyon Mahallesi TOKİ konutlarına seyir halindeyken bir kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada otomobil aniden durdu. Ardından aracından dumanların çıktığı gören sürücü, Keleş aracının ön kaputunu açarak akünün kutup başlarını söktü. Dumanlar alevlere dönüşmesiyle birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi yangını kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otomobil ise kullanılmaz hale geldi.


“Sonra su döktüm, yangın tüpü sıktım ama alev aldı”


Aracın sürücü Fetih Keleş olayı polis ve itfaiye ekiplerine anlatarak, “Aracımı sabahleyin sanayiye bıraktım. Onarımdan sonra tam buradan dönerken araba kendisi stop etti. Sonra duman çıkmaya başladı. Kutup başlarını söktük. Sonra su döktüm, yangın tüpü sıktım ama alev aldı.


Öte yandan itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken, aracın tüplü oluşu korkuttu. Keleş’in aracının sanayi ise; marj dinomasındaki bir arıza için verdiği öğrenildi.




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