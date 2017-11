Tarih kokan okulda Tarih Müzesi açıldı

Abdülhamit Han döneminde açılan ve bugün Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren okulda Tarih Müzesi açılırken, sergilenen Bilecik’te eğitim gören merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Şair Cemal Süreya’nın ilkokul yıllarındaki resimleri büyük ilgi gördü.

Bilecik merkez Ertuğrul Mahallesi hizmet veren Ertuğrulgazi Anadolu Lisesinde oluşturulan Tarih Müzesi açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Müzemizde eski tarihlerden, Cumhuriyetten hatta harf inkılabından önceki kayıt defterlerimiz mevcut"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, açılış sonrası gazetecilere müze hakkında bilgi verdi. Durmuş, "Tarih Müzemizde eski tarihlerden, Cumhuriyetten hatta harf inkılabından önceki kayıt defterlerimizden tutun da sonrasındaki kayıt defterlerimize kadar önceki yıllarda okulumuzda görev yapmış öğretmenlerimizin, öğrencilerin fotoğrafı mevcut. Hatta o dönemki öğretmenlerin göreve başlamadan önceki verilen sağlık raporları, yine o dönemdeki okullardaki öğrencilerimizden fotoğraflar, okullarımızın tarihi binaları, dokuları ve okullarda yine eğitim esnasında kullanılan materyallerimiz bulunmakta. Bu müzenin amacı şuydu; gençlerimizin geçmişiyle geleceği arasında köprüyü, bağı kurabilmek ve geçmişimizdeki o estetik değerleri de farkına vararak o günü mantık süzgecinden de geçirip bunlarla birleştirerek geleceğe hazırlama noktasında bir köprü kurabilmekti. Bunu da başarabildiğimize inanıyorum. Gerçekten o eski film şeritlerini bile eğitim materyallerinde nasıl kullanıldığını biraz önce müzemizi gezerken gördük. Bizde duygulandık bu anlamda" dedi.

"Ertuğrulgazi Anadolu Lisemiz de ilimizdeki en köklü okullarımızdan bir tanesi"

Duymuş, müzede yer alan eserleri, kendilerine bağlı okullarda bulunan kayıt defterleri ve arşivlerinden bulduklarını anlatarak, "Bütün ilçelerimizde üniversitedeki hocalarımızdan da bu anlamda destekler aldık, onlardan da bazı fotoğrafları elde etme imkanını sahip olduk. Yine burada Kültür Müdürlüğü ve Bilim Sanat Merkezimizde de daha önce böyle bir müzemiz vardı oradan toparladık. Daha önce kendi okullarımızda var olan il genelindeki bütün materyalleri toplayıp bu merkezde Ertuğrulgazi Anadolu Lisemiz de ilimizdeki en köklü okullarımızdan bir tanesi. Şuanda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz tarihi lise kitapçığında da Ertuğrulgazi Anadolu Lisemizin eski tarihi binası ve şuan ki binasının resimlerini ve bilgilerini görmekteyiz" dedi.

"Bu öğretmenliğe önceki yıllarda verilen değerin ve bu sağlık raporunda da verebilirim"

Duymuş son olarak müzede bir öğretmene 1963 yılında verilen sağlık raporunda yazanlardan etkilendiğini anlatarak, "Şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu öğretmenliğe önceki yıllarda verilen değerin ve bu sağlık raporunda da verebilirim. Aynen rapordaki ifadeyi okuyorum; ‘Yukarıda kimliği yazılı öğrenci ya da öğretmen beden ve ruhça illetli ve kusurlu değildir. Beden ve ruhça her türlü sanat öğretimine mani teşkil edecek hiçbir hali olmadığını gösterir rapordur.’ Aslında o zaman da öğretmenlerimiz hem bedence hem ruhça sağlıklı olmasının ne kadar önemli olduğunu çünkü öğretmen çocuğun her anına, her dakikasına dokunuyor ve bu rapor bizi bu anlamda çok etkilemişti bu sağlık raporu. 1947 yılında doğmuş birinin 1963 yılında almış olduğu bir rapor. Daha sonra Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel’in okul ziyaretinde denetime geldiğindeki teftiş defterini doldurduğu kayıtlarımız bulunmakta" dedi.

"Okulumuz 1905 yılında yaptırılmış"

Okul Müdürü Zaim Akbulut ise; okulun tarihçesi hakkında bilgi vererek, "Okulumuz 1905 yılında şuanda belediye binası olarak hizmet veren o taş binada 2. Abdülhamit döneminde rüştiye olarak yaptırılmış. O zaman ortaokul düzeyinde mektep okulu olarak hizmet vermiş. O dönemdeki ülkemizde yapılan mekteplerden bir tanesidir. Daha sonra 1969 yılında bina başlamış hali hazırdaki binamız 1972 yılında buraya taşınma durumu ortaya çıkmıştır ve yanına o zaman 232 kişilik kapasiteli bir pansiyon binası yapılmıştır. 1973 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. O dönemden bu döneme gelinceye kadar ülkemizin çok değişik yerlerinde çalışabilecek çok kaliteli öğrencilerin yetişmesi sağlanmıştır" dedi.

"Okulumuzda tanınmış şahsiyetler mezun olmuş"

Okul Müdürü Zaim Akbulut, okullardan mezun tanınmış şahsiyetler hakkında da, "Bunlardan bir tanesi resimlerde gördüğümüz gibi Necip Torumtay eski komutanlarımızdan, Adalet Bakanlarımızdan Seyfi Oktay, bununla birlikte Sabri Ülker geçmiş dönemde Tansu Çiller ortaokul olduğu dönemde bu okulda eğitim görmüştür. Cemal Süreya ama o Bilecik’te eğitim görmüştür, bu okulda değil. O Bilecik’teki ilkokul olarak Osmangazi’de orada eğitim görmüştür. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Söğüt ilçemizde ilkokulu okumuş" dedi.