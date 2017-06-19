Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:47

Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi hafta içi ve hafta sonu binlerce konuğunu ağırlamaya devam ediyor.

Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

19 Haziran 2017 12:47


Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te Osmanelı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletini manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’nin Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinin bulunduğu yerleşke konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Beykoz İlim Yayma Cemiyeti’nden oluşan öğrenci heyeti, Şeyh Edebali Türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezmesinin ardından, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda Bilecik’in ’Fethi’ belgeselini izleme imkanı buldular. Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Engin Beyce eşlik ettiği heyet, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!