Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te Osmanelı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletini manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’nin Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinin bulunduğu yerleşke konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Beykoz İlim Yayma Cemiyeti’nden oluşan öğrenci heyeti, Şeyh Edebali Türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezmesinin ardından, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda Bilecik’in ’Fethi’ belgeselini izleme imkanı buldular. Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Engin Beyce eşlik ettiği heyet, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.