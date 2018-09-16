Tarihi Osmaneli Panayırı 17-24 Eylül tarihleri arasında

Geçmişi Romalılar dönemine dayandığı ifade edilen "Tarihi Osmaneli Panayırı" 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

17-24 Eylül tarihleri arasında devam edecek panayırın her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketli geçmesi bekleniyor. Tarihi panayırda Türkiye'nin birçok ünlü markasının ürünleri yer alırken yöresel sanatçılar, halk oyunları ekipleri katılımcılarla buluşacak. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin açıklamasında, "Tarihi Osmaneli Panayırı çok eski dönemlere dayanan, Osmaneli'de yaşamış medeniyetlerden günümüze uzanan geleneksel ticari bir organizasyon. İlçemiz dışından büyük bir satıcı ve alıcı grubu bu organizasyonda bir araya geliyor. Osmaneli'de ticari hayat canlanıyor, ilçemizin tanıtımı acısından da büyük katkı sağlayan organizasyon belediyemiz acısından da güzel bir gelir kaynağı. Turizmin artmasıyla panayır çok daha büyük bir organizasyona dönecek. Biz tarihimize ve geçmişimize sahip çıkan, değerlerimizi koruyan bir belediyecilik geleneğine sahibiz. Geçmişimize ait her değerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi Osmaneli Belediyesi olarak sahiplenip yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm bölge halkını, il ve ilçelerimizi, beldelerimizi pazartesi günü başlayacak panayırımıza bekliyoruz" dedi.