Tayraş için OSB’de ilk kazma vuruldu

Osmaneli Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi Selimiye Tesislerinde en büyük yatırımlardan biri olacak ve 500 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı. 86 dönüm üzerine kurulacak olan fabrikanın hafriyat çalışması için edilen duaların ardınca kurbanlar kesildi.

Atık Yağlar İthalat, İhracat ve Rejenerasyon Tesisleri A.Ş (TAYRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, temel atma programında bir konuşma yaptı. Afşin, "Osmaneli’ye yapacağımız bu yatırım dünyanın en geliştirilmiş teknolojisi, bu teknolojiden dünyada birçok gelişmiş ülkelerde vardır. Bizde TAYRAŞ olarak Türkiye’de ilk olarak Osmaneli ilçesinde kuracağız. Atık üzerinde sıfır bir atık, havaya etkisi tamamen sıfır emisyona sahip bir tesis kuracağız. Kuracağımız tesisin aynı bir benzeri Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da yoktur. Çevre dostu olan, hava dostu olan, havaya herhangi bir emisyon atığı atmayan aynı zamanda tesisimiz çevreye de herhangi bir zarar vermeyen tesisdir. Biz buradaki tesislerimizde sadece arabalarımızdan çıkan atık yağları alarak arıtacak, tesisimiz sıfır atıkla çalışacak bir fabrika olacak, yapılacak olan bu yatırım Osmaneli’ye de 500 kişilik istihdam sağlamış olacak" dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Tesisin Osmaneli’ye istihdam acısından büyük katkısı olacak. Atık yağların toplanması, taşınması depolanması, konusunda çevreye ve insana zarar vermeden çalışan bir fabrikanın Osmaneli’yle gelmesinden onur duyarız. Fabrikanın kısa bir süre içinde yapılacak olması ve Osmaneli de işsizliğin en aza indirilecek olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ben fabrika yapımı için Osmaneli yi seçtikleri için TAYRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin’e ve bugün buraya gelerek İlk kazmayı vurarak başlattığımız fabrika yetkililerine, katılımcılarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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