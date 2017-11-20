TB2L; Bilecik Belediyesi: 84 İstem Koleji: 94

Ligi (TB2L) A grubunda 2017-2018 sezonunun 6’ıncı haftasında iyi oynadığı maçı son periyotta bireysel hatalarla rakibine hediye etti.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan TB2L A grubu 6’ncı i hafta karşılaşmasında Bilecik Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kayseri temsilcisi İstem Kolejine 94-84 yenildi. Maç öncesi hayatını kaybeden Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nu anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maça Burak Burhan, Sinan Mustafa Karamanlıer, Aykut Karçığı, Can Tuğ ve Oğuz Acar beşi ile başlayan Bilecik Belediye Spor rakibine ilk periyotta Sinan Mustafa Karamanlıer’in muhteşem oyunu ile 24-13lük bir üstünlükle bitirdi. İkinci periyotta da Sinan Mustafa Karamanlıer, Aykut Karçığı ve Burak Burhan ile sayı üreten ev sahibi ekip bu periyotu da 47-36 önde tamamlayarak ilk yarının sonunda soyunma odasına 11 farkla girdi. İlk iki periyotta 19 sayı üreten Sinan Mustafa Karamanlıer performansı göz doldurdu.

Üçüncü periyotta 22 sayı üreten ev sahibi ekip karşı deplasman ekibi Mehmet Pazarbaşı ve Mehmet Oğuzhan Kızıl ile 28 sayı buldu. Son periyotta 69-64’lük bir üstünlük giren Bilecik Belediye Spor, bu periyotta bireysel hatalarla potasında 30 sayı gördü. Teknik heyetin mola almayışı, bazı oyuncular üzerinde ısrar etmesi seyircileri çileden çıkardı. Bu periyotta Mehmet Oğuzhan Kızıl öncülüğünde mükemmel bir oyun sergileyen Kayseri temsilcisi İstem Kolejine maçı da 94-84 kazandı. Son periyoda 5 sayı farkla giren Bilecik Belediye Spor maç sonunda rakibinden 10 sayı fark yiyerek 6’ıncı hafta sonunda 5’inci mağlubiyetini aldı.

"İkinci yarı çok büyük bir baskı yaptılar"

Maç sonu maçı değerlendiren ve sadece maç günleri Bilecik’e gelen Bilecik Belediye Spor Başantrenörü Aydıner Atilla, üzücü bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Gerçekten maçtan sonra maçın nereden nereye geldiğini düşüncükçe üzülüyorum. Bir kez daha ne yapabilirdik diye kendimize soruyoruz. İlk yarı oynadığımız basketbolu ikincilere taşıyamadık. İkinci yarı çok büyük bir baskı yaptı İstem Koleji. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Çok atletik bir takım. Bunu da ikinci yarı da gerçekten sahaya yansıttılar" dedi.

"Saday’ın sakatlığı yok"

İHA muhabirinin "Maçın son periyodunda Aykut Karçığı oyundan düşerek çok top kaybı yaptı. Volkan Mehmet Saday sakat mı? neden oyuna almadınız" sorusuna karşılık Aydıner Atilla, "Dediğim gibi atletizme karşı direnemedik. Saday’ın şuanda herhangi bir sakatlığı yok. Dediğiniz gibi dar bir rotasyonla oynuyoruz. 10 kişiyi geçmiyor. Rotasyonu derinleştirmemiz lazım. Uzun bir maraton önümüzde daha çok maç var. O yüzden Saday olsun diğer genç oyuncularımız da olsun zamanla onların da süre alarak takımda mutlaka bir katkı yapmaları gerekiyor" dedi.

"Bulunduğum durumdan memnunum"

İHA muhabirinin "Takımın Bilecik Belediye Spor Başantrenörü olmanıza rağmen takımı yardımcı antrenör Cemal Uysal’ın taktik vermesi ve sizin oyuna dahil olmamanız zor olmuyor mu?" sorusuna cevap veren Aydıner Atilla, "Sonuçta basketbola hizmet veriyoruz, hizmet ediyoruz. Bütün hepimizi için geçerli, herkes için geçerli. O yüzden ben bulunduğum durumdan memnunum. Takımın durumundan değil, basketbola hizmet edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum o konuda. Dediğim gibi bu takım için elimden geleni yapmaya hazırım. Zaten sezon başında biz bu yapılanmayı konuştuk. Herkes görevini bilerek çalışıyor" dedi.

30 dakika rakip teknik heyeti beklendi

Maç sonu basın odasında maçı değerlendiren Bilecik Belediye Spor Başantrenörü Aydıner Atilla ardından İstem Koleji Başantrenörü Hakan Kocakurk ve bir oyuncu basın açıklamasına gelmedi. Maçın gözlemcisi Erkan Kuyumcu 2 kere teknik heyeti çağırmasına rağmen gelmeyen İstem Koleji Başantrenörü Hakan Kocakurt maça sonundan yarım saat sonra basın açıklamasına geldi.