TB2L, Bilecik Belediyespor kendi evindeki ilk galibiyetini aldı

Ligi (TB2L) A grubunda 2017-2018 sezonunun 11’inci haftasında Muğla Orman Spor’u yenerek, ligde evindeki ilk galibiyetini aldı.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan TB2L A grubu 11’inci hafta karşılaşmasında Bilecik Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde Muğla temsilcisi Orman Spor’u Spor’a 77-56 yendi. Maça Burak Burhan, Sinan Mustafa Karamanlıer, Can Tuğ, Aykut Karçığı, ve Oğuz Acar beşi ile başlayan Bilecik Belediye Spor rakibine ilk periyotta Sinan Mustafa Karamanlıer ve Can Tuğ ile bulduğu sayılarla 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta da Can Tuğ ve Burak Burhan ile rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip bu periyotta 13 sayı üretebildi. Potasında 16 sayı görmesine rağmen ilk periyotta 10 sayı farklı üstünlüğünün averajı ile Bilecik Belediye Spor devreye 36-29’luk üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Aykut Karçı, Oğuz Acar ile sayı üreten Bilecik Belediye Spor 21 sayı üretti. Bu periyotta iyice oyundan düşen Muğla Orman Spor 12 üretebilirken, aradaki sayı farkının açılmasına sebep oldu. Son periyota 57-41’lık üstünlükle giren Bilecik Belediye Spor Can Tuğ, Aykut Karçığı ve Burak Burhan’ın iyi oyunu ile 20 sayı üretebildi. Bu periyotta potasında 15 sayı gören ev sahibi ekip maçı 77-56 kazandı. Bu galibiyet sonrası 11’inci hafta sonunda evinde ilk galibiyeti alan Bilecik Belediye Spor düşme hattındaki yer almaya devam etti. Muğla Orman Spor ise, oynadığı 10 karşılaşmayı kaybederek, ligin son sırasına demir attı.

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz"

Maç sonu maçı değerlendiren Bilecik Belediye Spor Baş antrenörü Aydıner Atilla, kazanması gereken bir maç olduğunu söyleyerek, "Kazandığımız için mutluyuz. Maç beklediğimiz gibi zor oldu. Muğla’nın da galip gelmesini biliyorduk açıkçası. Son 2 dakikaya kadar maç başa baş geçmese de bizim kontrolümüzde devam etti. Son 2 dakikadaki oyunumuzla maçı aldık. Dediğim gibi bizim için çok önemli bir maçtı. Bundan sonra ki maçlarda da bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz ve galibiyet seviyesine bu maçla birlikte hayırlısıyla devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bizim bu galibiyete çok ihtiyacımız"

Bilecik Belediye Spor oyuncu Özer Başsezgin ise; "Yaklaşık 4-5 haftadan iyi giden bir oyunumuz vardı. Bugün şeytanın bacağını kırdık. Ben zaten geçen haftalarda bunu söylemiştim. Önümüzdeki hafta kazanacağız diye. Bunun sözünü vermiştim. Bizim bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonra inşallah galibiyet seviyesini başlatmak istiyoruz. Muğla Orman Spor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Maç sonu istatistik

Maçı 19 sayı, 12 ribaunt ile Bilecik Belediye Spor oyuncu Can Tuğ tamamlarken, 9 asit ile Aykut Karçığı maçın en yüksek asist yapan oyuncusu oldu. Muğla Orman Spor’da Tunay Orhan Senin 14 sayı, Onur Yüzüak 13 ribaunt ve Yiğit Özgür Barışık ise maçı 3 asist ile tamamladı.

Öte yandan Bilecik Belediye Spor haftaya deplasmanda Aydın temsilcisi Efe Spor ile karşı karşıya gelecek.