Lig (TB2L) A grubu 18’inci hafta müsabakasında Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı, İnegöl deplasmanında mağlup oldu.

TB2L 13 takımlı A grubunda mücadele eden ve 20 puanla 12’inci sırada yer alan Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı deplasmanda Bursa temsilcisi İnegöl Belediyespor’a 83-72 mağlup oldu. Maça Can Tuğ, Sinan Karamanlıer, Oğuz Acar, Aykut Karçığı ve Volkan Mehmet Saday beşiyle başlayan konuk ekip Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı ilk periyotta rakibine üstünlük kuramadı. Potasında 26 sayı gören Bilecik temsilcisi 15 sayı üretirken, ilk periyot İnegöl Belediyespor’un 26-15’lik üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibine başa baş bir oyun sergileyen Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı potasında 19 sayı görürken, Can Tuğ ve Sinan Karamanlıer 18 sayı üretebildi. İlk yarının sonunda İnegöl Belediyespor soyunma odasına 45-33’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Can Tuğ, Sinan Karamanlıer ve Özer Başsezgin’in muhteşem oyunuyla rakibine üstünlük kuran Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu periyotta 20 sayı üretti. Potasında 12 sayı gören Bilecik temsilcisi son periyota umutlu girdi. Son periyota 57-53’lük skorla giren ev sahibi ekip İnegöl Belediyespor işini şansa bırakmadı. Son periyotta Gökhan Keser ve Adnan Kapucu Hakan Çetin ile bulduğu sayılarla rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen İnegöl Belediyespor, maçı 83-72 kazandı. İnegöl Belediyespor’dan Gökhan Keser 16 sayı, 11 ribaund ile maçın yıldızı olurken, Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı’ndan Sinan Karamanlıer 21 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Bu galibiyle İnegöl Belediyespor puanını 28’e çıkarırken, Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı 22 puanla 12’inci sıradaki yerini korudu. Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı bu hafta kendi evinde Rota Koleji’nin konuk edecek.