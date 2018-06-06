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06 Haziran 2018 12:33

Tecrübeli oyuncu Söğütspor ile anlaştı

Bilecik 1.

Tecrübeli oyuncu Söğütspor ile anlaştı

06 Haziran 2018 12:33

Amatör Lig’de mücadele eden Söğütspor tecrübeli oyuncu Egemen Afacan’ı kadrosuna kattı.


2001 yılında Eskişehirspor’da profesyonel hayata adım atan ve 3. Lig ile BAL’da tecrübe yaşamış başarılı sol bek oyuncusu Egemen Afacan, Söğütspor ile anlaştı. En son Eskişehir Demirspor forması giyen oyuncu, 1 yıllığına kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzaladı. Kulüp Başkanı Zafer Şubaşıoğlu’nun hazırda bulunduğu imza töreninde hedef şampiyonluk olarak belirlendi. Tecrübeli oyuncuyu atılan imzalar sonrası kutlayan Başkan Şubaşıoğlu, "Eskişehir’in tecrübeli isimlerinden Egemen Afacan ile anlaşmış bulunmaktayız. Eskişehirspor’da profesyonel olarak forma giyen ve Eskişehir’de şampiyonluk kovalan bütün takımların gözdesi kardeşimizi kulübümüze kazandırmış bulunmaktayız. Hedefimiz şampiyonluk bu sene Kayı’nın Alplerinin yılı olacak. Bu transfer kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Öte yandan Egemen Afacan ise; Söğütspor’da forma giymekten gurur duyacağını belirterek, "Bu yıl başkanım ve yöneticilerim iyi çalışmalar sonucu güzel transferler yapmış. Bugün de ben Söğütspor’a imza atarak bu takımı BAL’a çıkarmak için ter dökeceğiz. Transferlerin devam edeceği bildiren başkanımız bu sene şampiyon bir takım oluşturacağını söyledi. Bizlerde başkanımız bu inancını boşa çıkartmayarak şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.




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