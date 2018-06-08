Tecrübeli pasör Meral Uğur Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu’nda

Liginde başarı ile temsil eden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekiplerinden Bartın Polisgücü’nde forma giyen tecrübeli pasör Meral Uğur önümüzdeki sezon Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu forması giyecek.

1993 doğumlu tecrübeli pasör daha önce; Anadolu Üniversitesi, Trabzon İdmanocağı, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Yeşil Bayramiç ve son olarak Bartın Polisgücü formaları giydi. Transferi hakkında konuşan Meral Uğur, “Aslen Eskişehirliyim ve Bozüyük’te ikamet eden birçok aile dostumuz var. Dolayısıyla kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefimiz taraftarımızın desteği ile 1. Lige yükselmek” dedi.