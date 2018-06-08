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08 Haziran 2018 18:30

Tecrübeli pasör Meral Uğur Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu’nda

Bozüyük’ü Voleybol Bayanlar 2.

Tecrübeli pasör Meral Uğur Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu’nda

08 Haziran 2018 18:30

Liginde başarı ile temsil eden Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü transferde hız kesmiyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekiplerinden Bartın Polisgücü’nde forma giyen tecrübeli pasör Meral Uğur önümüzdeki sezon Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu forması giyecek.


1993 doğumlu tecrübeli pasör daha önce; Anadolu Üniversitesi, Trabzon İdmanocağı, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Yeşil Bayramiç ve son olarak Bartın Polisgücü formaları giydi. Transferi hakkında konuşan Meral Uğur, “Aslen Eskişehirliyim ve Bozüyük’te ikamet eden birçok aile dostumuz var. Dolayısıyla kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefimiz taraftarımızın desteği ile 1. Lige yükselmek” dedi.




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