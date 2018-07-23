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23 Temmuz 2018 14:20

Tekerliği patlayan otomobil kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde iken tekerliği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekerliği patlayan otomobil kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

23 Temmuz 2018 14:20


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinden Karayolları istikametine seyir halinde bulunan İsmail Bursalı yönetimindeki 16 ABT 732 plakalı otomobilin tekerleği, eski belediye kavşağına geldiği esnada patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracını, aynı istikamette seyir halinde bulunan Sami Pakoğlu yönetimindeki 11 EP 099 plakalı motosikletin önüne kırdı. Araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü aracını devrildi. Devrilen motosikletini sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde trafik akışı verilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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