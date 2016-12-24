Tekke Mahalleliler Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu

Bozüyük Tekke Mahalleliler Derneği tarafından Hamzabey Camii’nde cuma namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Okutulan Mevlid-i Şerif’e, Bozüyük Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Müftüsü Selami Bağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve mahalle sakinleri katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından şehitler için dualar edildi. Cemaate cami çıkışında pilav, ayran ve helva ikramında bulunuldu. Çocuklar ile birlikte sıraya giren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlar ile sohbet etti. Tekke Mahalleliler Derneği’ne düzenlemiş oldukları Mevlid-i Şerif için teşekkür eden Başkan Bakıcı, “Allah kabul etsin” dileklerini iletti.

Yapılan ikramların ve duaların ardından Bozüyük Tekke Mahalleliler Derneği Başkanı Seyit Bektaşlar, yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak devletimiz bunun hesabını soracaktır. Hainlere aramızda yer yoktur” diyerek, Mevlid-i Şerif’e katılan herkese teşekkür etti.