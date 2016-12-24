Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 12:32

Tekke Mahalleliler Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu

Tekke Mahalleliler Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu

24 Aralık 2016 12:32

Bozüyük Tekke Mahalleliler Derneği tarafından Hamzabey Camii’nde cuma namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Okutulan Mevlid-i Şerif’e, Bozüyük Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Müftüsü Selami Bağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve mahalle sakinleri katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından şehitler için dualar edildi. Cemaate cami çıkışında pilav, ayran ve helva ikramında bulunuldu. Çocuklar ile birlikte sıraya giren Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlar ile sohbet etti. Tekke Mahalleliler Derneği’ne düzenlemiş oldukları Mevlid-i Şerif için teşekkür eden Başkan Bakıcı, “Allah kabul etsin” dileklerini iletti.
Yapılan ikramların ve duaların ardından Bozüyük Tekke Mahalleliler Derneği Başkanı Seyit Bektaşlar, yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak devletimiz bunun hesabını soracaktır. Hainlere aramızda yer yoktur” diyerek, Mevlid-i Şerif’e katılan herkese teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç