Tekstilciler Başkan Yağcı’yla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tekstil Fabrikası Müdürü Burhan Yağcı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yağcı, "İlimizin güzide tekstil firması sahibi Burhan Yağcı Bey ve Tekstil Firma yetkilisi Yasin Karabel Bey ziyarette bulundular. Tekstil Kumaşçılık ilimizde yeni hizmete başladı. Firmada çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız erkek eleman konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İlimize vizyon kazandıracak tekstil firması yetkililerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.