Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 18:14

Tekstilciler Başkan Yağcı’yla bir araya geldi

Bilecik’te faaliyet gösteren Tekstil Fabrika Müdürü Burhan Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.

Tekstilciler Başkan Yağcı’yla bir araya geldi

12 Temmuz 2017 18:14


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tekstil Fabrikası Müdürü Burhan Yağcı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yağcı, "İlimizin güzide tekstil firması sahibi Burhan Yağcı Bey ve Tekstil Firma yetkilisi Yasin Karabel Bey ziyarette bulundular. Tekstil Kumaşçılık ilimizde yeni hizmete başladı. Firmada çalıştırılmak üzere vasıflı vasıfsız erkek eleman konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İlimize vizyon kazandıracak tekstil firması yetkililerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!