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09 Mayıs 2018 11:57

Tezgahta sezonun son portakalları

Bilecik’te tezgahlarda son günlerini geçiren portakal, suyunu sıkarak çocuklarını içirmek için en çok anneler tarafından tercih ediliyor.

Tezgahta sezonun son portakalları

09 Mayıs 2018 11:57


Bilecik’te havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başlarken kış meyveleri tezgahlardan kalkıyor. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’da portakal satıcısı Erdinç Gür, tezgahlarda son demini yaşayan portakalın vatandaşlar tarafından ilgi görmediğini ifade ederek “Portakalımız Finike’den geliyor. Kilosu 2 TL vatandaşımız tarafından çok ilgi göremiyoruz. Havaların ısınması ve yazın tam anlamıyla gelmesinden dolayı. Satışlarımıza yaz meyvelerimizle devam edeceğiz. Şuna portakalı genelde işletme sahipleri ve çocuklu anneler alıyor. Sezonun son taze sıkılmış portakal suyunu içerebilmek için ürün yetişmiyor" dedi.




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