Tezgahta sezonun son portakalları

Bilecik’te havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başlarken kış meyveleri tezgahlardan kalkıyor. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’da portakal satıcısı Erdinç Gür, tezgahlarda son demini yaşayan portakalın vatandaşlar tarafından ilgi görmediğini ifade ederek “Portakalımız Finike’den geliyor. Kilosu 2 TL vatandaşımız tarafından çok ilgi göremiyoruz. Havaların ısınması ve yazın tam anlamıyla gelmesinden dolayı. Satışlarımıza yaz meyvelerimizle devam edeceğiz. Şuna portakalı genelde işletme sahipleri ve çocuklu anneler alıyor. Sezonun son taze sıkılmış portakal suyunu içerebilmek için ürün yetişmiyor" dedi.