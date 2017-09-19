TIR ile çarpışan kamyon yan yattı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Eskişehir karayolu Poyra rampaları girişinde meydana gelen kazada Rüstem K. idaresindeki 16 ZH 710 plakalı tır ile Tacettin B. idaresindeki 45 E 4082 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyon, kısa süreliğine trafiği durdurdu. Trafik ekiplerinin olay yerine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Devrilen kamyonun kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza sonrasında şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.