Alınan bilgilere göre; Sanayi istikametine seyir halindeki Rıfat Yıldırım yönetimindeki 33 ALD 27 plakalı tır ile aynı istikamette gitmekte olan Ramazan Hazar yönetimindeki 43 UL 275 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırla beraber yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil içinde bulunan Fatma, Ayten ve Zahide Nur Hazar yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine tedbir amaçlı götürüldü.

Polis Bilecik-Osmaneli karayolunun kaza nedeniyle tek şeritten güvenli bir şekilde verirken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.