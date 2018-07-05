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05 Temmuz 2018 21:36

Tır parkında patlamamış el bombası bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tır parkında patlamamış bir el bombası bulundu.

Tır parkında patlamamış el bombası bulundu

05 Temmuz 2018 21:36


Edinilen bilgilere göre, Bilecik’ten Kocaeli iline gitmekte olan tır şoförü Yavuz Karaboğa, saat 19.00 sıralarında dinlenmek için Osmaneli İçmeler mevkiindeki kamyon ve tır parkına girdi. Aracı park eden Karaboğa, alanda gezdiği sırada yerdeki poşet dikkatini çekti. Poşeti kontrol eden Karaboğa, içerisinde patlamamış bir el bombası, tabanca kılıfı ve mermi kılıfı buldu. 156 Jandarma ihbar hattını arayarak bilgi veren Karaboğa’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi. Delil torbasına konulan el bombası incelenmek üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler, el bombasının bulunduğu bölgeye nasıl geldiğini araştırıyor.




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