Tıra arkadan çarptı, şans eseri yaralan olmadı

Alınan bilgilere göre; şehir merkezinden Sanayi istikametine seyir halinde bulunan Hasan Borazan yönetimindeki 11 AS 635 plakalı tıra aynı istikamette seyir halinde bulunan Ufuk Aşçıoğlu yönetimindeki 11 AG 121 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ufuk Aşçıoğlu kullandığı araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Öte yandan trafik ekipleri kontrol bir şekilde kaza yerinde önlem alırken, araçların çekilmesinden sonra tek taraflı ilerleyen trafik normale döndü.