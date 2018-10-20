Tırın yanan lastiği söndürülürken 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Sakarya karayolu Medetli köy kavşağı yakınında Bilecik'ten Sakarya istikametine giden 42 Y 5343 plakalı mısır yüklü tırın sürücüsü Erhan Yanmaz, Medetli köy kavşağına geldiği sırada aracın arka lastiğinin yandığını görünce tırı emniyet şeridine çekti. Sürücü alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken diğer sürücüler de itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaparken trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Kapalı olan trafikte aynı istikamete seyir halindeki bekleyen araçları göremeyen Şenol T. idaresindeki 26 ZE 511 plakalı pancar yüklü tır sürücüsü önünde bekleyen Serkan A.'nın kullandığı 34 ZT 8414 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ise önündeki Kamil K.'nin kullandığı 26 TV 123 plakalı kamyona çarparken, pancar yüklü tır orta bariyerlere devrildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü, ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırdaki yola dökülen pancarları karayolları ekiplerince temizlenirken, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.