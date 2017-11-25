Tiyatro Günlerinde “Bıyık Brothers” rüzgarı

Uluslararası Metristepe Tiyatro Günleri’nde “Bıyık Brothers” oyunu sahnelendi.

Baykuş Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, kadına yönelik şiddet hakkında verdiği mesajlar ile dikkat çekti. Yıldırım Beyazıt, Erkan Bektaş, Timur Ülkebaş ve Songül Doğdaş gibi oyuncuların rol aldığı tiyatro oyunu, çapkınlık hikayeleri, kadın erkek ilişkileri ve toplumdaki kadın rolü gibi konuları ile seyircisini etkilemeyi başardı. Oyunun sonunda sahneye gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esat Zencir oyuncuları tebrik ederek kendilerini festival kapsamında misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bozüyük’te sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirten oyuncular ise böylesine güzel bir festival düzenlediği için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ederek, daha nice festivallerde Bozüyük’te sahne almaktan mutluluk duyacaklarını belirttiler.

Daha sonra sahneye plaket takdim etmek üzere ana okulu öğretmeni Nurçin Temel davet edildi. Temel başarılı oyunculara Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve seyirciler adına teşekkür ederek plaket takdim etti. Seyircilerin büyük bir beğeni ile izlediği “Bıyık Brothers” oyuncuları seyirciden uzun süre alkış aldı.