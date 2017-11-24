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24 Kasım 2017 18:27

Tiyatro Günleri’nde öğretmenlere özel oyun

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Metristepe Tiyatro Günleri’nde Öğretmenler Günü’ne özel “İlginç Meslek Yarışması” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro Günleri’nde öğretmenlere özel oyun

24 Kasım 2017 18:27


Şişli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen “İlginç Meslek Yarışması” adlı oyun, öğretmenler tarafından beğeni ile izlendi. Oyunun sonunda öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi anlamlı bir günde kendileri için yapılan bu örnek etkinlik için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler. Tamamı devlet memurlarından oluşan tiyatro ekibi ise sergiledikleri başarılı performans ile öğretmenleri bol bol güldürdü. Oyun sonunda Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esat Zencir oyunculara teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti. Öğretmenler için yapılan bu etkinliğin mimarı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden Zencir, oyuna ilgi gösteren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.




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