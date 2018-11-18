Tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur anıldı

Tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur, ölümünün 5'inci yılında Bilecik'te tiyatro sahnesinde anıldı. ''Annem 40 Babaannem 20 Yaşında'' adlı oyunu izlemeye gelen yüzlerce tiyatrosever yüzlerine Nejat Uygur maskesi taktı.

18 Kasım 2013'te hayatını kaybeden ve kendi tabiriyle, “Bir gün gelecek tiyatronun zilleri susacak, tiyatronun ışıkları sönecek, tiyatro perdesi bir daha açılmamacasına üstüme kapanacak. Hiç üzülmeyin seyircilerim. Söz veriyorum sizlere dertlerinizi ben götüreceğim, Kahkahalar sizlere kalacak” diyen usta sanatçı Nejat Uygur, Bilecik'te unutulmadı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alan “Annem 40 Babaannem 20 Yaşında “adlı oyununu izlemeye gelen sanatsever yüzlerce kişi yüzlerine oyun öncesi Bilecik Belediyesi tarafından dağıtılan Nejat Uygur maskesini taktı. Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Ercüment Doğan, Ayça İnci, Fırat Çöloğlu, Müge Uyar, Necmi Aykar, Hilal Sakalıbüyük gibi ünlü tiyatro ve sinema oyuncularının sahne aldığı oyun sonrasında Nejat Uygur'un sahne aldığı oyundan kesitler sunulurken usta tiyatrocu ayakta alkışlandı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan oyun sonrasında yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesi olarak, kentte tiyatronun kökleşmesinde emekleri olan Usta Oyuncu Nejat Uygur'u bu yıl da rahmet ve saygıyla andıklarını ve onun için helva ikramında bulunduklarını kaydetti.

“Tuluat tiyatrosu maalesef Nejat ustayla birlikte kayboldu”

Usta Oyuncu Kemal Kuruçay, Nejat Uygur'un ölümünün 5'inci yılında sahnede andıklarını belirterek, “Gerçekten Nejat ağabeyimiz tiyatronun duayeniydi. Tuluat Tiyatrosu maalesef Nejat ustayla birlikte kayboldu. Gerçekten çok önemlidir bu tiyatro çeşidi. Bunun en iyi örneği Nejat Uygur idi. Onun yeri hiçbir zaman dolmayacak. Cenabı Allah gani gani rahmet etsin'' ifadelerini kullandı.

"Nejat ustanın yeri gerçekten doldurulamaz''

Bu yıl 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali Kristal Çınar Onur Ödülüne layık görülen usta Sanatçı Suzan Aksoy ise, “Nejat Usta bizler için de tiyatromuz için de çok önemli bir isimdi. Hani derler ya yeri doldurulamaz diye. İşte Nejat Baba öyle birisi idi. Gerçekten onu yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Cenabı Allah gani gani rahmet etsin. Benim için çok önemli bir yeri var. Onu anlatmak için kelimeler yetersiz kalır'' şeklinde konuştu.

Oyunun sonunda Usta Tiyatro Sanatçısı Nejat Uygur için hazırlanan helvalar tiyatroseverlere ikram edildi.