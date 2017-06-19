Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:44

TOKİ’de kurulan iftar sofrası ile gönüller bir oldu

Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde kurulan iftar sofrası ile gönüller bir oldu.

TOKİ’de kurulan iftar sofrası ile gönüller bir oldu

19 Haziran 2017 12:44


Bilecik TOKİ Sosyal Tesisler Meydanında yapılan iftar programına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Osmangazi Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleri katıldı.


Mahalle sakinlerinin aynı sofrada oruç açarak, birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu yemekte konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ”Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay. Bizler de Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde şehrimizin her bir noktasında geleneklerimize uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı Şerifi değerlendiriyoruz. İftarlarımızı birlikte yapıyoruz, sahurlarımızı yapıyoruz. Cenabı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul buyursun. İşte şimdi Ramazan ayına elveda ettiğimiz zaman dilimindeyiz. Önümüzde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı var. Ben şimdiden bütün İslam alemi ve hemşehrilerimizin Kadir Gecesi ve bayramını tebrik ediyorum. İnşallah burada olduğu gibi gelecek zaman dilimleri içerisinde daha iyi şartlarda, sağlık ve sıhhat içinde bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Cenabı Allah yaptıkları hayırları kabul etsin” dedi.


Konuşmanın ardından dualar edilerek, oruçlar açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!