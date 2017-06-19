TOKİ’de kurulan iftar sofrası ile gönüller bir oldu

Bilecik TOKİ Sosyal Tesisler Meydanında yapılan iftar programına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Osmangazi Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinlerinin aynı sofrada oruç açarak, birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu yemekte konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ”Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeye çıktığı bir ay. Bizler de Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde şehrimizin her bir noktasında geleneklerimize uygun şekilde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı Şerifi değerlendiriyoruz. İftarlarımızı birlikte yapıyoruz, sahurlarımızı yapıyoruz. Cenabı Hak yapmış olduğumuz ibadetleri dergahında kabul buyursun. İşte şimdi Ramazan ayına elveda ettiğimiz zaman dilimindeyiz. Önümüzde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı var. Ben şimdiden bütün İslam alemi ve hemşehrilerimizin Kadir Gecesi ve bayramını tebrik ediyorum. İnşallah burada olduğu gibi gelecek zaman dilimleri içerisinde daha iyi şartlarda, sağlık ve sıhhat içinde bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Cenabı Allah yaptıkları hayırları kabul etsin” dedi.

Konuşmanın ardından dualar edilerek, oruçlar açıldı.