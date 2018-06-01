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01 Haziran 2018 15:41

Torunun mutlu günü dedesinin sonu oldu

Bilecik’te torununun yemin törenine katılan yaşlı adam, memleketine dönüş yolunda motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Torunun mutlu günü dedesinin sonu oldu

01 Haziran 2018 15:41


Alınan bilgilere Sakarya’dan motosikleti ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 1998/2 tertip torunu Levent Sancak’ın yemin törenine gelen dede Nevzat Sancak (70), yemin töreni sonrası aracıyla memleketine geri dönmek için yola çıktı. 54 D 4903 plakalı motosikletiyle Sakarya’ya doğru seyir halinde bulunan Nevzat Sancak, Bilecik-Osmaneli karayolu üzerindeki Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında nedeni bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu babasının başında gözyaşlarına hakim olmadı.


Merhumun naaşı olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ve Bölge trafik ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, kaza yerinde ekipler motosiklete çarptığı düşünülen ve sağ farı ile tamponunda hasar olan bir tırın sürücüsünü gözaltına aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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