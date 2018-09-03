Trafiğe kapalı yola giren otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine gitmekte olan Murat S. yönetimindeki 06 DJC 69 plakalı tır ile Bilecik’in Pelitözü Mahallesi’nde uyarıcı levha ve dubalarla trafiğe kapatılan yoldan ilerleyen Samet K. yönetimindeki 11 AL 865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Samet K., annesi Zehra K. ve kardeşi Hakan K. (13) yaralandı. Ön koltukta oturan dede Yaşar K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile çekildi.