Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 17:47

Trafiğe kapalı yola giren otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’te trafiğe kapalı yoldan ana yola çıkan otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Trafiğe kapalı yola giren otomobil tırla çarpıştı: 3 yaralı

03 Eylül 2018 17:47


Alınan bilgilere göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine gitmekte olan Murat S. yönetimindeki 06 DJC 69 plakalı tır ile Bilecik’in Pelitözü Mahallesi’nde uyarıcı levha ve dubalarla trafiğe kapatılan yoldan ilerleyen Samet K. yönetimindeki 11 AL 865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Samet K., annesi Zehra K. ve kardeşi Hakan K. (13) yaralandı. Ön koltukta oturan dede Yaşar K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç