Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:15

Traktör ve iki otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Traktör ve iki otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

23 Temmuz 2018 11:15


Edinilen bilgiye göre kaza, Zeytinli Boğaz mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldırım(61) idaresindeki 11 AL 402 plakalı otomobil ile Ali Küçük (49) idaresindeki 54 ET 941 plakalı saman balyası yüklü traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör sol şeride geçerken, aynı anda Bilecik’ten Gölpazarı istikametine gitmekte olan Hüseyin Karaaslan (27) yönetimindeki 26 KS 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan traktöre çarptı. Yaşanan kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve aynı araç içerisinde bulunan Ayşe Yıldırım, traktör sürücüsü Ali Küçük ve eşi Mevlüdiye Küçük ve Hüseyin Karaaslan yaralandı. aralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yaralılardan Ayşe Yıldırım ve Mevlüdiye Küçük’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç