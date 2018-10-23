Tügva Osmaneli Temsilciliği kuruldu

Türkiye Gençlik Vakfı teşkilatlanma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta işlemleri tamamlanan TÜGVA Osmaneli İlçe Başkanlığı görevine İbrahim Daş atandı. Temsilci Daş, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Türkiye Gençlik Vakfı'nın dünya üzerinde iyi ve güzel dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil gençlik vakfı olduğunu söyledi. TÜGVA'nın, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalıştığını belirten Daş, "Özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençlerin, yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüne sahiptir. Adalet, ahlak, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş gönüllü gençleri ile daha iyi bir dünya hayaliyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektedir. Misyonumuz gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Vizyonumuz medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmaktır. Vakfımızın 81 ilde ve 404 ilçede temsilcilikleri bulunmaktadır. Osmaneli TÜGVA Temsilciliği olarak; ilçemizin, ülkemizin ve ümmetin gençlerine ve geleceğimize hizmet etmekten başka hiçbir amaç gütmüyoruz. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini önemseyen bu yaklaşımlarla düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir görev ile kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamaktır. Yapacağımız proje ve programlarla Osmaneli'nin gençliğin yanında olmayı kendimize görev edindik” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısına Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi Başkanı İbrahim Aydoğar ve gençler katıldı.