TÜGVA'dan sabah namazında çorba ikramı

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Başkanı İbrahim Daş “Genç kardeşlerimiz ile beraber sabah namazı etkinliğinde bir araya geldik. Etkinlik sayesinde ilçe müftülüğüne bağlı kuran kursunda hafızlık eğitimi gören ve yatılı olan öğrenci kardeşimiz birlikte saf tutuk. ‘Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir' ayeti kerimesine binaen kardeşlik bağları üzerinde köprü kurmayı amaçlıyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetişmesi yolunda böyle faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Sabah namazı vakti rızıkların taksim edildiği, duaların kabul edildiği, rahmet ve bereketin en yoğun olduğu mühim bir zaman dilimidir. Çünkü ‘Namaz uykudan hayırlıdır.' Genç kardeşlerimizin de bu şiar ile hareket etmesini istediğimiz için yola koyulduk. Belirli aralıklarla sabah namazı buluşmalarına devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.