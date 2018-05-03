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03 Mayıs 2018 16:33

Tuhafiye bölümünün son kur’aları çekildi

Bozüyük’te resmi açılışına sayılı günler kala yeni kapalı pazar yerinde faaliyet gösterecek olan tuhafiye bölümüne ait 28 adet tahsisli yerin kur’aları çekildi.

Tuhafiye bölümünün son kur’aları çekildi

03 Mayıs 2018 16:33


Bugün yapılan kur’a çekimi sonrasında tuhafiye bölümü için hazırlanan tahsisli yerlerin hak sahipleri belirlendi. Belediye Encümeni huzurunda ve Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılan ilk kur’a çekimine 89 kişi katılmış ve tahsisli yerlerin hak sahipleri belirlenmişti. Geriye kalan 28 kişilik yer için bugün yapılan ve 34 kişi talepte bulunduğu kur’a sonucu yerler belirlendi. Kur’a çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Belediye Encümen üyeleri Hüseyin Kösemen, Kemal Turgut ve belediye personelleri ile esnaflar katıldı.




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