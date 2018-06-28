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28 Haziran 2018 16:48

Türbin Mesire alanında bakım ve temizlik çalışmaları

Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda tamamen yenilenen ve vatandaşların hizmetine sunulan Türbin Mesire alanında bakım ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Türbin Mesire alanında bakım ve temizlik çalışmaları

28 Haziran 2018 16:48


Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından Türbin Mesire alanında temizlik ve bakım çalışmaları hız kazandı. Çimlerin biçilmesi, dere içerisindeki otların temizlenmesi ve genel temizlik gibi çalışmaların yapıldığı Türbin Mesire alanı, Bozüyüklü vatandaşların yanı sıra çevre illerden de çok sayıda misafire ev sahipliği yapıyor. Ekipler; " Bozüyük barındırdığı yeşil alanları ile son derece önemli doğal güzelliklere sahip bir ilçe, bu güzelliklerin her daim temiz ve bakımlı olması için Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’nın talimatı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dediler. Özellikle alanda piknik yapan aileler, ekiplere kolaylıklar dileyerek, çalışmaları için teşekkür ettiler.




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