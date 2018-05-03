"Turgut Reis" adlı robot Türkiye birincisi oldu

Okul bünyesinde 2013 yılında kurulan Robot Kulübü öğrencilerin tasarladığı Turgut Reis adli robot Özel Bursa Kültür Okulları ROBOLOTION 18 adlı robot yarışmasında "Mini Sumo" kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Elde edilen başarı sonrası öğrencilerini kutlayan Okul Müdürü Yücel Gürsoy, "Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi daha önce de bu alanda çeşitli dereceler elde ederek, bu başarısı ile beraber elde ettiği toplam birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin sayısı 16’ya yükselmiş oldu. Yarışmaya Türkiye genelinde farklı kurumlardan ve bireysel olarak 120 robot katılım sağlarken,sınırlı bütçe ve imkanlar ile Üniversite Robot Kulüpleri, Özel Kolejler ve Köklü Meslek Liselerini Turgut Reis isimli robot ile yenmeyi başardı. Aldığımız bu başarı sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan Robot Kulübü danışman öğretmenlerini ve robot kulübü öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bizlerde Bilecik’e layık olmak için bu alandaki başarılarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan yarışma sonunda öğrencilere ödül olarak 4 bin TL’lik çek verildi.