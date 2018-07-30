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30 Temmuz 2018 11:39

Türk Kızılayı 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası’nın 2018 yılında da devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayı 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

30 Temmuz 2018 11:39


Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirten Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Kızılay’ın kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracaklarını söyledi. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacağını da sözlerine ekleyen Çınar, "Kızılay’ın ’Kurban’da Kızılay Modeli’ sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban döneminin ardından Kızılay, her vekalet sahibine teşekkür belgesi gönderecek. Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Orta doğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebilecek” dedi.




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