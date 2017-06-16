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16 Haziran 2017 14:29

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Çınar’ın “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” mesajı

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, “14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Çınar’ın “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” mesajı

16 Haziran 2017 14:29


Çınar, mesajında, "Türk Kızılayı, afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak misyonu doğrultusunda, toplumun ihtiyacı olan kanı çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak; güvenli koşullarda ve uluslararası standartlarda toplamak, gerektiğinde en güvenli koşullarda dağıtımını sağlamak yönünde pek çok hizmeti kendine görev edinmiştir. Bugün 17 Bölge Kan Merkezi, 65 Kan Bağış Merkezi ve Mobil Kan Bağış Birimleri aracılığı ile ülkemizin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türk Kızılay’ı, bu noktada en büyük güç ve desteği gönüllü kan bağışçılarından almaktadır. Çünkü kanın, bağış dışında bir temin yöntemi bulunmamaktadır ve kaynağı yalnızca insandır. Bu nedenle ABO kan grubu sistemini bulan Nobel Ödüllü Karl Landsteiner’in doğum günü olan 14 Haziran olup; Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönüllü kan bağışçılarına atfedilmiştir ve 14 Haziran “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü”, olarak tüm Dünyada kutlanmaktadır. Bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizde Türk Kızılay’ı tarafından düzenlenen törenlerle kutlanacaktır” dedi.




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