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20 Haziran 2017 15:13

Türkiye Çimse İş’in Bozüyük Ertuğrul Gazi Şubesi yeni Başkanı Osman Vedat Taylan oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Türkiye Çimse İş Sendikası Ertuğrul Gazi Şubesi’nin yeni Başkanı Osman Vedat Taylan oldu.

Türkiye Çimse İş’in Bozüyük Ertuğrul Gazi Şubesi yeni Başkanı Osman Vedat Taylan oldu

20 Haziran 2017 15:13


Türkiye Çimse İş Sendikası 20. olağan genel kurulunda Bozüyük Ertuğrul Gazi Şube Başkanı Hasan Emer’in, sendika genel sekreterliğine seçilmesinin ardından boşalan şube başkanlığı görevine eski yönetim kurulu üyesi Osman Vedat Taylan getirildi. Şube yönetiminin seçim sonrasında alınan bu kararı gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Genel Başkan Zekeriye Nazlım ve yönetim kuruluna sunmalarının ardından Taylan resmen göreve başladı.


Başkan Nazlım, alınan kararın Bozüyük Ertuğrul Gazi Şubesi, Türkiye Çimse İş Sendikası ve tüm işçi hareketine hayırlı olmasını temenni etti.


Yeni Başkan Vedat Taylan, 2009-2015 yılları arasında iş yeri temsilciliği görevi, 2016 yılından bugüne kadar da yönetim kurulu üyesi ve mali sekreter olarak görev yaptı.




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