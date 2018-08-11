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11 Ağustos 2018 12:24

Türkiye Sportif Yetenek Taraması Veli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarama eğitimlerine devam eden öğrenci velileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması Veli Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

11 Ağustos 2018 12:24


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız velilere toplantı hakkında bilgi verdi. Yıldız, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin amacı sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamaktır. 1’inci etap taramaları başarı ile geçen çocuklarımıza 30 Temmuz - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimi için çalışmalar il merkezimizde ve Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ilçelerimizde devam edecek. Bu projenin başarıya ulaşması için velilerimizin destekleri çok önemli" dedi.




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