“Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz” konulu konferans düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kurum yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans 15 Temmuz konulu kısa film ile devam etti. Açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, “Uzun yıllar içinde devlet kademelerinde sinsice örgütlenerek, farklı kimliklere sığınarak kendilerini gizleyen FETÖ unsurlarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi halkımızın bütün farklılıklarına karşın bir araya gelmesiyle amacına ulaşamadı. O gece yaşananlar pek çok sinema filmine ilham verebilecek kadar kahramanlık ve fedakarlık içermektedir. İnsanlarımızın üzerine tanklar, uçaklar, ağır silahlar ile saldıran bu teröristler demokrasiye inançlarından başka hiçbir silahı olmayan milletimiz tarafından yenilgiye uğratıldılar. 15 Temmuz darbe girişiminin bayrak, vatan, devlet, demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi temel kavramları sahiplenme ve benimseme konusunda öz güvenimizi yükselttiği bu milletin tek bir ferdi kalana dek vatanı çiğnetmeyeceğimizi dost düşmana herkese gösterdiğimiz aşikardır. 15 Temmuz bir daha yaşanmasın istiyorsak görev sorumluluğu ve görev bilincimiz en üstte durmak mecburiyetindedir. Bu etkinlik vesilesiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu vatan için canlarını feda eden şehit vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun diyorum” dedi.

"Aslında devletler insanlar için var"

Ardından konuşma yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın devletlerin insanlar için var olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin senesi sebebiyle münasebetiyle yapmış oluğumuz ilk program üniversitemizle valiliğimizin ortaklaşa yapmış olduğu program şu anda gerçekleşiyor. Aslında meseleyi birkaç noktadan ele almakta fayda var. Birinci nokta küresel düzlem, ikinci nokta iktidarla millet arasındaki ilişkileri nasıl şekillendiğine ilişkin dikey düzlem. Biri dünyadaki küresel öncelikte gerçekleşen ilişkiler, diğeri ise ülkedeki milletle o millet adına var olan devler arasındaki ilişkiler. 15 Temmuz’un milletin hala sağduyusunda yer olduğunu ve bir daha 15 Temmuz yaşatmama korkusunda dirayeti var. Bizim topraklarımızda bunun ne için olduğunu çok güzel bir şekilde ifade eden biri var Şeyh Edebali bu üniversiteye de adını veren çok kıymetli insan. ‘İnanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyor. Aslında devletler insanlar için var. Devletin varlık sebebi, devletin tüm kurumlarının varlık sebebi halktır, halk için varıdır. Biz FETÖ meselesini sadece içeride bir grubun ülkenin milli menfaatlerini yöneltmiş olduğu tehdit olarak gördüğümüzde maalesef eksik bir analiz yapmış oluruz. Şüphesiz olayın küresel boyutları da var. Biz bu topraklarda var olduğumuzdan beri 1071’den beri bu ülke hep bu tür darbe girişimlerine veya benzer suikast olaylarına maruz kaldı. Şüpheniz olmasın ki bundan sonra da hep maruz kalacak. Hiçbir zaman bizi kendi başımıza bırakmayacaklar. Hain darbe girişimi FETÖ girişimi şüphesiz surların arkasındakilerden içeridekilerden destekle yürütülmüş bir operasyon. 1071’den beri bu topraklarda kanını döken canını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin aziz hatırası üzerinde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın’ın, slaytlar eşliğinde konferans vermesinin ardından program sona erdi.