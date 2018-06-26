C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütücüsü olduğu “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” konulu programı düzenlendi.

Bilecik’te bir lisenin konferans salonunda düzenlenen programa; Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin,Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cengiz Türe, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Burçin Atılgan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Serpil Menteşe okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

“İklim değişikliğinin en önemli sebebi küresel ısınmadır”

Programda açılış konuşması yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cengiz Türe, iklim değişikliğinin en önemli sebebinin küresel ısınma olduğunu belirterek, “Bugün burada ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’ kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen ve Bilecik Valiliği tarafından yürütülen iklim değişikliğinde geliştirilmiş kapasite ve farkındalık ile daha iyi gelecekler isimli projenin iklim değişiyor farkında mısınız? Başlıklı eko panelini sizlerle birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Panelimize başlamadan önce birkaç şeyde konuyu sizlere takdir etmek isterim iklim değişikliğini uzun zamandan beri hem basından hem de yakın çevremizde sık, sık görüyoruz. Artık sonuçları bir insan hayatına sığacak zamanda ortaya çıkmaya başladığını da görüyoruz” dedi.

“İklim değişikliğini böyle uzaktan izlemek artık bizim için yeterli değil”

Türe, konuşmasının devamında, iklim değişikliğini uzaktan izlemenin yeteli olmadığını ifade ederek, “İklim değişikliğini böyle uzaktan izlemek artık bizim için yeterli değil. Her bireyin iklim değişikliği konusunda yapabilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bir takım tutum ve davranışlar var. Bunların içerisinde de en önemlisi bilinçli olmak. İklim değişikliğinin en önemli sebebi küresel ısınmadır. Küresel ısınma dediğimiz şey de sadece iklimin ısınması değil, sıcaklığı hissetmek değil aslında bizim bildiğimiz iklimin ritminin bozulmasıdır. Siz cemreler düştü dediğinizde, düştü mü düşmedi mi? Bu artık eskisi gibi söylendiğinde gerçekleşmiyor” dedi.

Ardından kısa bir konuşma yapan Bilecik Çevre ve Şehircik İl Müdürü Mustafa Badak, “Bu işin uzmanı akademisyen hocalarımız ilklim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunacaklar. Ben fazla bilimsel detaya girmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilkim değişikliğinin neresindeyiz? Neler yapıyoruz. Vizyonumuz, misyonumuz nedir? İklim değişiklinin çevreye etkisi nedir kısaca bunlar hakkında konuşacağız. İlkim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir. Yani çevreyi korumak güzel ama bir de yatırım yapmanız lazım sanayileşmeniz lazım ve insanların ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Bunu da denge içerisinde yapmamız gerekiyor. İlkim değişikliğinde hassas olan Akdeniz bölgesi olan ülkemizde mutlaka nasibini alıyor. Ülkemizin iklim değişikliğinde küresel mücadele kapsamında temel amacı uluslar arası çabalara katkıda bulunmak ama bunu yaparken de sürdürülebilir kalkınma politikaların ortak fakat farklılaştırılmış prensibi çerçevesinde bu olaya katılmaktır” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Cengiz Türe’in katılımcılara iklim değişikliği hakkında bilgi vermesinin ardından program son buldu.