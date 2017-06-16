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16 Haziran 2017 16:22

Türkmenlere destek çağrısı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde MHP İlçe Başkanı Ramazan Ayva, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyası ile hayırsever vatandaşları Türkmenlere destek olmaya davet etti.

Türkmenlere destek çağrısı

16 Haziran 2017 16:22


Başkan Ramazan Ayva, yaptığı açıklamada, “Bozüyük Ülkü Ocakları tarafından yürütülen Türkmen soydaşlarımıza gıda yardımı kampanyamıza bugüne kadar verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm parti mensuplarımız başta olmak üzere hayırsever vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Kampanyamız halen devam etmekte olup katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Bozüyük Ülkü Ocakları Başkanlığı veya tarafımıza ulaştıkları takdirde kendilerine gerekli yardımda bulunulacaktır. Kampanyayı başından beri takip eden Ülkü Ocaklarımızın değerli Başkanı Serdar Pehlivan ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile genç kardeşlerimize özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.




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