Türkmenlere destek çağrısı

Başkan Ramazan Ayva, yaptığı açıklamada, “Bozüyük Ülkü Ocakları tarafından yürütülen Türkmen soydaşlarımıza gıda yardımı kampanyamıza bugüne kadar verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm parti mensuplarımız başta olmak üzere hayırsever vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Kampanyamız halen devam etmekte olup katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Bozüyük Ülkü Ocakları Başkanlığı veya tarafımıza ulaştıkları takdirde kendilerine gerekli yardımda bulunulacaktır. Kampanyayı başından beri takip eden Ülkü Ocaklarımızın değerli Başkanı Serdar Pehlivan ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile genç kardeşlerimize özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.