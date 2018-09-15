U14 Ligi kuraları çekildi

Amatör Lig futbol müsabakalarının 2018-2019 U14 Ligi kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

Bilecik ASKF binasında gerçekleşen U14 Ligi kura çekimine Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İsmail Özdil ve kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, 2018-2019 spor sezonunun bütün spor branşlarında başarılı olmasını diledi. Tosun, “Sizlerde takdir edersiniz ki son yıllarda gerçekten özellikle salon sporlarında ilimiz çok başarılı. Sağ olsun ilçelerde ilçe belediye başkanlarımızın, belde başkanlarımızın katkı ve destekleriyle spor liglerimiz çok başarılı. Eksiklerimiz de var. Ben AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı ile de Edebali Stadı ve Bozüyük'teki statla ilgili görüştüm. İnşallah önümüzdeki günlerde kendisi de bakanla görüşecek. Özellikle Edebali Stadını ve Bozüyük ilçe stadımızı da halledersek onun haricinde istasyon sahası bitti. İnşallah oralarda eksiklerimiz var. Özellikle ışıklandırma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hep beraber bu sorunları çözeceğiz. Şuanda 6 takım var. Önemli olan burada kasıt aramamak. Hep beraber çalışmazsak amatör spor batar. Sizlerin dürüstlüğü, sporu sevmenizle birlikte hep beraber bu gemiyi yürüteceğiz. U14 Ligi inşallah hayırlı uğurlu olur. Sakatsız, kazasız, belasız ve kavgasız. Ay sonu itibariyle de inşallah 1. Amatör Ligi başlatacağız. Tekrardan 2018-2019 spor sezonunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bilecik'in isminin duyulması bizleri gururlandırıyor”

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, Bilecik'in isminin duyulmasından duydukları gurura değinerek, “Öncelikle şunu belirtmek isterim. Vitraspor Bilecik'i temsil ediyor. Bilecik'in hakikaten göğsünü kabartıyor. Birinci turda eledi, ikinci turda eledi, üçüncü turda Denizlispor çıktı. İnşallah gönül ister ki bunu da elesin. Çünkü Bilecik'in ismini duyuruyor. Hem reklam olarak, hem de sportif açıdan. Bilecik'in isminin duyulması hepimizi gururlandırıyor. Ben 2018-2019 spor sezonunun ilimize hayırlı ve olmasını diliyor, müsabakalara çıkacak takımlara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2018-2019 U14 Ligi kura çekimi gerçekleştirildi.

Öte yandan çekilen kura sonrası 1. Amatör Lig'de ilk hafta Söğütspor- Vitraspor, Bilecikspor- Bilecik İdmanyurduspor, Osmaneli Belediyespor ve Güneşspor'un karşı karşıya geleceği belirtildi.