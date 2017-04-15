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15 Nisan 2017 19:01

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçı sonrası saha karıştı

Bilecik’te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2.

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçı sonrası saha karıştı

15 Nisan 2017 19:01

Kademe müsabakalarının final maçı sonrası saha ortası bir anda karıştı.


Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçında İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor ile Eskişehir Sağlık Spor karşı karşıya gelirken, maç sonunda saha ortası bir anda karıştı. U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının final maçında Bağlarbaşı Spor- Sağlık Spor karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında Alperen Eskiçırak İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor’u 1-0 öne geçirdi. 40’ar dakika oynanan müsabakada ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda da karşılık bulunan gol pozisyonları sonuçsuz kalınca, İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının şampiyonu oldu.



Maç sonunda saha karıştı


Maçın bitiş düdüğü sonrası U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının şampiyonu olan İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Sporlu oyuncular sevinç gösterisine başladı. Rakip takım oyuncuları ise; yenilginin sonrası sevinen takım oyuncularının üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı. Araya giren Çevik Kuvvet Polisleri iki takım oyuncularını ayırdı. Takım antrenörlerinin oyuncularını sakinleştirmesinin ardından Bağlarbaşı Sporlu oyuncular sevinçlerine devam etti.


Maçı, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Eskişehir ASKF Başkanı Sabri Atam ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku da izlerken, şampiyon olan takıma kupa takdim edilmedi.




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