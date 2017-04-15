Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bilecik
  •  » U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakalarından İstanbul Ve Eskişehir Temsilcileri Finale Adını Yazdırdı
15 Nisan 2017 14:24

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarından İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale adını yazdırdı

Bilecik’te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2.

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarından İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale adını yazdırdı

15 Nisan 2017 14:24

Kademe müsabakalarının yarı final maçları sona ererken, İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale yükseldi.


Bilecik Edebali Stadından oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının yarı final maçlarında B grubundan mücadele eden Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor ile Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor karşı karşıya geldi. Maçı Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor 2-0 kazanarak grup lideri olarak adını finale yazdırdı. Günü diğer bir maçı da aynı statta oynanırken, A grubundan İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor ile Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor karşı karşıya geldi. Bu maçı da İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor kazanarak grup lideri olarak o da adını finale yazdıran ikinci takım oldu.


U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçında Bağlarbaşı Spor ile Eskişehir Sağlık Spor karşı, karşıya gelecek. Oynanan yarı final müsabakalarını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
22
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:26
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!