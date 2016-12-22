Ukrayna’da Türk rüzgarı

Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonasında Bilecikli Milli Sporcu İsmet Durmuş Avrupa 2’ncisi oldu.

Uluslararası Kyokushin Karate Federasyonu 2016-2017 faaliyet programında yer alan “Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası” Büyükler ve Gençler kategorisi müsabakaları tarihlerinde Ukrayna’da düzenlendi. Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi Bilecikli Milli Sporcu İsmet Durmuş temsil etti. İsmet Durmuş, İspanya, Almanya, Romanya, Polonya, Moldova, Azerbaycan ve Ukraynalı rakiplerinin olduğu şampiyonada ter dökerek 50 kilogramda gençler kategorisinde Avrupa 2’ncisi oldu.

Başarılı Sporcu İsmet Durmuş’u ve Antrenör’ü Yılmaz Durmuş’u makamında kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil eden bizleri gururlandıran İsmet Durmuş’u can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.